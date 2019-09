TBS voor man uit Boxtel die kind wilde ontvoeren voor seks en sadisme

Spoordonk kan aan de slag met ombouw kerk tot dorpshuis

11:01 SPOORDONK - Na jaren met plannenmakerij en onderhandelen was het donderdagmiddag zover. In een passend decor - midden in de inmiddels lege kerk - werden de koopcontracten getekend door notaris Stijn Marks, pastoor Leendert Spijkers en penningmeester Toon van den Oord namens de St. Odulphus-parochie en Elleke Schoenmakers en Leo van Nunen namens de Bernadettestichting, die onderdeel is van inwonerscollectief 'Hart van Spoordonk'.