Te Lintelo nieuwe directeur van ATD Machinery in Hapert

Machines voor sigarenproductie

ATD Machinery is met name actief op de markt voor machines voor het sigarenproductieproces. Het bedrijf is in handen van investeringsmaatschappij Highlands Beheer van de familie Wintermans. De familie had tot voor kort nog sigarenfabrikant Agio in Duizel in bezit. Highlands Beheer is ook eigenaar van Additive Industries, de Eindhovense bouwer van industriële metaalprinters.