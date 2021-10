Te weinig inzendingen voor boek over coronatijd in Bergeijk

Boek over Westerho­ven in coronatijd is klaar: ‘Van Wuhan naar Westerho­ven’ in november gepresen­teerd

9 oktober WESTERHOVEN - Het boek over Westerhoven in coronatijd ‘Van Wuhan naar Westerhoven’ is klaar. De werkgroep heeft het boek naar de drukker gestuurd en de driehonderd pagina’s met daarin 150 bijdragen van inwoners, de burgemeester van de gemeente Bergeijk, de directeur van de plaatselijke basisschool De Ster, de pastoor, de huisarts en ook oud-inwoners.