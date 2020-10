Tech2B maakt van ergernis een geoliede machine

BLADEL - Tech2B wil de moeizame zoektocht naar toeleveranciers in de maakindustrie en de daarbij behorende administratie beter stroomlijnen. Het concept slaat aan. Inmiddels staat de tellers al op ruim driehonderd deelnemende bedrijven.

Ergernis over PDF-bestanden die je niet kan kopiëren en code- en artikelnummers die je handmatig moet overnemen lagen aan de basis voor het Bladelse bedrijf Tech2B.

Mede-oprichter Dirk Wouters merkte als eigenaar van het Bladelse bedrijf Chalkos Technology, dat zich richt op watersnijden dat de communicatie tussen bedrijven vaak hapert. ,,Intern werken de systemen en de manier van communiceren waar een bedrijf mee werkt goed, maar als bedrijven met elkaar samen moeten werken dan merk je dat het eilanden op zich zijn. Iedereen werkt met zijn eigen systeem en dat zorgt voor extra werk. Gegevens moeten handmatig worden overgenomen.” Dat moest anders kunnen dacht de Bladelnaar.

Hij kwam in contact met de tevens uit Bladel afkomstige Sjors Hooijen die in de informatietechnologie zat. Samen met Paul Wouters, de broer van Dirk, ontwikkelden ze een platform voor de maakindustrie. Dat resulteerde vorig jaar in de oprichting van Tech2B en begin dit jaar ging het platform online.

Flink groeien

In het begin van de coronatijd zag Tech2B, waar acht mensen werken, het aantal deelnemende bedrijven flink groeien. ,,Bedrijven gingen op zoek naar opdrachten”, geeft Paul Wouters aan. Ruim driehonderd maakbedrijven maken inmiddels gebruik van het platform, waaronder grote bedrijven als VDL, maar ook kleine zelfstandigen. De meeste deelnemers zijn gevestigd in Noord-Brabant. ,,Al zijn ook bedrijven uit de rest van Nederland en een paar in Duitsland en België betrokken”, zegt Hooijen.

Tech2B helpt bedrijven uit de maakindustrie bij het digitaliseren van hun werkzaamheden, legt Paul Wouters uit. ,,Het proces van het plaatsen of binnenhalen van een order tot en met de productie kan efficiënter. Vaak gaat daar enige tijd overheen. Er wordt bijvoorbeeld heen en weer gemaild met vragen over het aantal stuks dat nodig is en er worden documenten met tekeningen gestuurd. Het bedrijf dat ze ontvangt moet vervolgens de juiste tekening bij een artikel zoeken.”

Abonnement

Bedrijven uit de maakindustrie met een abonnement kunnen via een app aan de slag in de webomgeving van Tech2B. ,,Bedrijven zien dan een dashboard met onder andere verkoop en inkoop”, vertelt Hooijen. ,,Het platform is onder andere voorzien van een marktplaats. Daarop kunnen bedrijven een order plaatsen of met een offerte reageren op een geplaatste order.”

Verschillende bedrijven werken met vaste leveranciers. Waarom zouden die gebruik maken van het platform? ,,Bedrijven kunnen kiezen of ze een order open plaatsen, dus voor iedereen toegankelijk”, antwoordt Hooijen. ,,Maar ze kunnen die ook naar hun vaste leverancier sturen. Voordeel is dat dan alles in één systeem staat en alles bij elkaar te vinden is.”

Daarnaast helpt het platform bedrijven bij het zoeken naar een leverancier. ,,Nu zoeken bedrijven op internet naar een partij die een order kan maken als ze geen vaste leverancier hebben”, zegt Hooijen. ,,Het bedrijf dat ze vinden is niet altijd de beste keuze en ze rijden vaak diverse partijen uit de buurt voorbij”, vult Paul Wouters aan. ,,Alleen weten ze niet dat zij het ook kunnen maken. Dus hebben wij ons gericht op de vindbaarheid van bedrijven. Er kan worden gezocht op de gewenste bewerkingen en vervolgens wordt op een kaartje aangegeven waar geschikte bedrijven zijn gevestigd.”