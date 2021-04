Tegenvaller van een ton; nieuwe kunststofbaan AVR’69 Reusel nog geen gewonnen wedstrijd

REUSEL - De aanleg van een kunststofbaan bij atletiekvereniging AVR’69 in Reusel leek helemaal rond, mede door een flinke bijdrage (drie ton) uit de Brainportpot. Maar vijftien maanden nadat het licht op groen ging, zit er een kink in de kabel. De bedrijven die de kunststofbaan aan moeten leggen, willen dat niet voor het geraamde bedrag doen.

Daarnaast dook er een onvoorzien obstakel op: de verouderde beregeningsinstallatie ondervindt problemen door het teveel aan ijzer in het water. In de commissie Inwoners afgelopen week bogen de partijen zich over de kwestie.

Quote Hoe kan het toch dat er vijftien maanden na het besluit nog steeds geen schop in de grond is Davey Geysen, VVD

,,Hoe kan het toch dat er vijftien maanden na het besluit nog steeds geen schop in de grond is?’’ vraagt Davey Geysen van de VVD zich af. ,,Als dit soort trajecten zolang duurt, moeten we dan geen indexering inbouwen?’’

Dat laatste vindt verantwoordelijk wethouder Peter van de Noort wel een goed idee, maar hij vindt vijftien maanden om tot uitvoering over te gaan heel normaal. Vooral omdat er nog aanvullend onderzoek op detailniveau plaats moest vinden.

De vraag die uiteindelijk in de Reuselse gemeenteraad van 20 april beantwoord moet worden is of er op de oorspronkelijk geraamde zes ton nóg een ton bij kan komen voor een nieuwe beregeningsinstallatie incluis grondput en ontijzeringsinstallatie.

Stibex

,,Het is wel vreemd dat de beregening niet meegenomen is in de oorspronkelijke plannen’’, zegt Heidi de Kort van Samenwerking. Maar volgens Van de Noort zit dat weer in het feit dat Stibex, dat het reguliere onderhoud van het sportpark in Reusel uitvoert, een achtjarig schema van onderhoud heeft. Daarin was vervanging nog niet opgenomen.

Vanuit de diverse fracties klinken nu de geluiden door voor meer transparantie van dat onderhoudsplan naar de verenigingen toe, maar volgens Van de Noort moeten daar de verenigingen vooral zelf bij Stibex om vragen.

Bruin ziet van het roestwater

Om te voorkomen dat de nieuwe kunststofbaan in no time bruin ziet van het roestwater, wat volgens Van de Noort desastreus is voor het materiaal, is het noodzakelijk dat de extra voorziening er komt.

De raad van 20 april krijgt het voorstel nog niet op een presenteerblaadje, waardoor er daar nog verdere beraadslagingen over plaatsvinden. Intussen moeten de atleten van AVR’69 nog even trainen op de grasbaan. En het houden van wedstrijden kan nog niet plaats vinden, ook al ligt dat door corona toch nog even stil.