Teleurstelling bij windpark De Pals: ‘Milieuclubs zitten halen klimaatdoelstellingen zelf in de weg’

BLADEL - Het feit dat de Raad van State een besluit heeft genomen waardoor de plannen voor vier windturbines langs de A67 voorlopig niet doorgaan, leidt tot zware teleurstelling bij de initiatiefnemer. Ook Bladel is er niet blij mee. De kans dat de gemeente de klimaatdoelstellingen gaat halen is daarmee een stuk kleiner geworden.

Windpark De Pals is de naam van de vier turbines die langs de snelweg moeten komen. Samen met de gemeente Bladel heeft Paul Sjoerds, bestuurder van het windpark, een heel traject uitgewerkt om het project te kunnen realiseren. Dat dat - voorlopig - niet doorgaat, is een fikse tegenvaller. ,,Heel teleurstellend", zegt hij. ,,We hebben hier hard aan gewerkt.”

Wethouder Fons d’Haens noemt het besluit frustrerend. ,,Het is een mooi project. Belangrijk voor ons is, dat de locatie niet is gesneuveld. Daar gaan we mee verder.”

We hadden allang aan de slag kunnen zijn

De wieken van de turbines doen hun werk deels boven beschermd natuurgebied. De provincie werkt aan uitzonderingsregels hiervoor. Windpark De Pals, samen met de gemeente, compenseert dat ruimschoots met natuur. De plannen zijn afgestemd met de ecologen en juristen van de provincie. De Raad van State oordeelt echter anders. Volgens de raad handelt de provincie daarmee tegen de eigen bestaande regels. Het plan werd daarom verworpen.

Het steekt de initiatiefnemer dat het anderhalf jaar heeft geduurd voordat de Raad van State de zaak besprak en er uiteindelijk een uitspraak over deed. ,,De vergunning is afgegeven in 2019. We hadden daar allang aan de slag kunnen zijn", zegt Sjoerds.

Het is jammer zoals het nu gaat

De lokale milieugroepen hadden bezwaar aangetekend. Sjoerds geeft aan dat die nu een merkwaardige rol spelen. ,,We willen de stikstof- en CO2-uitstoot omlaag krijgen. Wat wij bovendien deden was meer natuur creëren. Door het verzet van de milieuclubs komen die windturbines er voorlopig niet. Dat betekent dat Bladel daardoor de klimaatdoelstellingen niet dreigt te halen. De milieugroeperingen zitten het halen van die doelstellingen zelf in de weg. Dan kun je dit toch slecht brengen als een belangrijke overwinning voor het milieu.”

De Pals en Bladel gaan opnieuw in overleg met de provincie. Wat zeker is, is dat er een nieuw, aangepast plan wordt ingediend. ,,Het wordt spannend. De vergunning is in 2019 afgegeven. Binnen vier jaar moeten we met de bouw zijn begonnen. Dat moet dan uiterlijk in 2023 gebeuren. Het is jammer zoals het nu gaat, want veel mensen steken er geld en energie in.”

Sjoerds heeft zeven van dit soort parken in het land gerealiseerd. Er zijn er 25 in ontwikkeling. Het Bladelse project is de eerste dat tegen deze hobbel aanloopt. Sjoerds: ,,De milieuverenigingen mogen hier zelf best ook een traantje om laten.”