Teleurstelling bij winkeliers in regio over aanhoudende sluiting

René Veldhuizen, centrummanager van Bladel en Geldrop, kreeg dinsdagavond na de persconferentie van premier Rutte zijn eerste appje al binnen. ‘Dit voelt als een uppercut', meldde hem een ondernemer uit Geldrop. ‘Hopelijk is het geen knockout', appte hij terug.

De teleurstelling is groot bij de horeca, de kappers, de schoonheidssalons en de vele anderen die hadden gehoopt op korte termijn iets meer perspectief te krijgen op hun nabije toekomst. ,,Ik heb contact gehad met een kapper die er helemaal klaar voor was om weer open te gaan. Zo veilig mogelijk, met alles erop en eraan. Maar helaas", zegt Veldhuizen.

Geen kant op

Ook de toeristische sector kan geen kant op. ,,Tot 1 september gaan de kermissen niet door. We mogen verwachten dat veel Nederlanders hun vakantie in eigen land doorbrengen, maar iets extra's als een zomermarkt kun je nu ook niet organiseren.”

Het beeld dat de regering oproept, is dubbel, vindt Veldhuizen. ,,Ergens moeten we de lokale bedrijven steunen, maar we moet van de regering ook thuis blijven. Zorg er dan voor dat er ook iets mag. Ik zie grote terrassen waar nu niemand mag zitten. Daar passen best tien mensen ver uit elkaar op. Dat dat ook niet kan, dat doet pijn.”

Beetje goede wil

Harrie Schenkelaars, voorzitter van het centrummanagement in Valkenswaard, is ‘best wel een beetje teleurgesteld'. ,,Het enige dat zo’n beetje is vrijgegeven, zijn de basisscholen. De gezondheid is prioriteit nummer een, dat snap ik, maar met een beetje goede wil had er best wat meer gekund.”

Hij ziet ondernemers ook creatief worden. ,,Denk maar aan personal shopping. Ik kreeg van een herenmodezaak het aanbod om op een bepaald moment te komen. Daar moet je op intekenen. Dat vind ik slim.”

Extra domper

De centrummanager van Nuenen, Henry van Vlerken, had er al min of meer rekening mee gehouden dat er voor de ondernemers in het centrum weinig soelaas kwam. ,,Daar hoopten veel mensen natuurlijk wel op.”