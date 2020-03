Tennet: geen derde 'circuit' tussen Tilburg en Best

OIRSCHOT-BEST - Er wordt bij de aanleg van een nieuw hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Best nog geen rekening gehouden met een zogenoemd 'derde circuit', die een forse uitbreiding van de transportcapaciteit in de toekomst mogelijk zou maken. Dat heeft netwerkbeheerder Tennet besloten na nieuw onderzoek.

In Oirschot en Best verdwijnen over enkele jaren de hoogspanningsmasten die nu dwars door de twee dorpen lopen. De kabels tussen Tilburg-Noord en Best gaan ondergronds op een nieuw tracé, vooral ten zuiden van de snelweg A58. Bij Oirschot (iets ten oosten van Groenewoud) wordt een nieuw koppelpunt en hoogspanningsstation gebouwd, ter vervangng van het huidige koppelpunt Gijzelaar.

Om de nieuwe ondergrondse verbinding en het nieuwe station mogelijk te maken moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. In eerste instantie was Tennet van plan om weliswaar twee circuits (twee bundels van drie draden) aan te leggen, maar een derde circuit alvast in de bestemmingsplannen op te nemen. Zodat de bestemmingsplanprocedure niet opnieuw doorlopen hoeft te worden, mocht de vraag naar capaciteit in de komende jaren fors toenemen.

Analyse

Toch heeft het bedrijf nu anders besloten. Er is een nieuwe analyse uitgevoerd over 'nut en noodzaak' van een derde circuit, aldus Tennet. ,,Daaruit is gebleken dat dit derde circuit niet nodig is binnen de bestemmingsplantermijn van tien jaar. En zeer waarschijnlijk op nog langere termijn ook niet. De twee nieuwe ondergrondse circuits hebben voldoende transportcapaciteit."