Tennet mag van rechter in Oirschot beginnen met ondergrondse stroomkabel

De gemeente heeft geregeld dat het tien meter hoge koppelstation landschappelijk wordt ingepast, zegt de voorzieningenrechter. Het komt in bebost gebied en niet in het open landschap. De woningen aan de Proosbroekweg staan op vijfhonderd meter afstand. Tennet stelt dat de sleuven niet zichtbaar blijven en dat is door Behoud Erfgoed niet gemotiveerd weersproken, zegt de rechter. Niet overal in het natuurgebied wordt gegraven. Op het historische landgoed Baest, een rijksmonument, wordt de kabel ondergronds geboord.