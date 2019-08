Tentoonstelling over herdenking bevrijding in Kempenmuseum in Eersel

EERSEL - Kempenmuseum De Acht Zaligheden organiseert in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding de tentoonstelling ‘Jaren die we niet vergeten…'. Bezoekers kunnen diverse gebruiksvoorwerpen uit de oorlog bekijken, en kennismaken met bijzondere verhalen uit de Kempen in deze periode.

Een prominente rol in de expositie van het Kempenmuseum krijgen de gebroeders Jan en Janus Hoeks, die tijdens de oorlog in boerderij de Hertheuvelsehoef woonden op de grens van Bergeijk en Eersel. Zij werden door de Duitsers in 1944-in de allerlaatste weken voor de bevrijding van Brabant-geëxecuteerd in Kamp Vught, omdat zij onderdak hadden geboden aan twee onderduikers. Na de oorlog werd er een straat in Eersel naar Jan en Janus vernoemd (Gebroeders Hoeksstraat). Het verhaal over de broers is straks op grote panelen te lezen in het Kempenmuseum.

Uniformen

Ook is er informatie te vinden over voedselschaarste-en distributie in de oorlog, over onderduik/verzet en vliegtuigcrashes die in de Kempen plaatsvonden. ,,Daarnaast zijn er diverse gebruiksvoorwerpen en militaire objecten uit oorlogstijd te bekijken, zoals uniformen van Nederlandse, Duitse en Amerikaanse soldaten,” vertelt waarnemend conservator Hendrik van der Aalst.

Oranje rokje

Eén van de pronkstukken van de expositie is het ‘oranje rokje’-gemaakt van crêpe-dat Tiny Konings (oorspronkelijk afkomstig uit Eindhoven) droeg tijdens de bevrijding van Eindhoven. Zij werd in dit kledingstuk gefotografeerd door Amerikaanse militairen. Later verscheen deze foto op de voorpagina van het Nederlandstalige tijdschrift Kijk, dat in het jaar na de bevrijding door de Amerikanen in ons land werd uitgegeven. Tiny’s broer Henk Konings uit Bergeijk besloot het rokje aan het Kempenmuseum te schenken.

De expositie wordt op 31 augustus geopend door burgemeester Wim Wouters, en is te zien tot 8 december van dit jaar. Het oranje rokje wordt dan ook door Henk Konings officieel overhandigd aan het Kempenmuseum. De tentoonstelling is onderdeel van de viering van 75 jaar Brabantse bevrijding-Brabant Remembers-die in veel gemeenten op eigen wijze wordt herdacht. In Eersel gebeurt dat op 19 september met een manifestatie op de Markt.