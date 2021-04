Terechte dwangsom tegen illegale mestopslag van agrariër Daas in Wintelre

De Raad van State bevestigde de dwangsom in een spoeduitspraak. De gemeente legde de dwangsom op aan de eigenaar van de grond waar de mest ligt. De Raad is het in ieder geval niet eens met de eigenaar en ‘multifunctioneel agrariër’ Pierre Daas, die meende dat niet hij maar de huurder van het terrein verantwoordelijk is. Maar volgens de Raad is grondeigenaar Daas wel degelijk verantwoordelijk voor wat er op zijn terrein ligt.

De 1.200 ton droge mest lag overigens al twee a drie jaar op een perceel aan de Roestenberg. Ten tijde van de rechtszaak twee weken terug was Daas al druk doende om de mest te verwijderen. Een groot gedeelte was al weggehaald, er lag nog 400 ton. Als die mest nu ook weg is, kan hij geen dwangsom meer verbeuren.

Stok achter de deur

Wel blijft de dwangsom voorlopig als stok achter de deur staan. Later dit jaar volgt nog een bodemzaak en gaat de Raad van State definitief bepalen van wie de mest afkomstig is en in welke mate de agrariër uit Wintelre daar mee te maken had.