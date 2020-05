Terrassen in gemeente Oirschot mogen groter

Bijna in elke gemeente vragen café- en restauranthouders om grotere terrassen, zo ook in Oirschot. Inmiddels heeft het college de knoop doorgehakt. ,,We willen onze horecaondernemers tegemoet komen na een lastige periode”, zegt wethouder Piet Machielsen. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat zowel de horecaondernemers als de gasten hun verantwoordelijkheid nemen in het naleven van de maatregelen.”

Het aantal zitplaatsen van een zaak blijft hetzelfde, maar vanwege de 1,5 meterregel is nu meer ruimte nodig. De gemeente verzoekt de horecazaken voor donderdag 12 uur een melding te doen, inclusief tekening van de voorgestelde inrichting van het terras. Wanneer er grond gebruikt wordt van derden, moet de ondernemer aantonen dat hij hiervoor toestemming heeft. Als er tafels- en stoelen voor de gevel van een ander komen te staan, moet er vooraf overleg hebben plaatsgevonden. Bij zaken in het buitengebied hebben ondernemers vaak eigen grond die ze kunnen benutten.

Sluitingstijden blijven onveranderd

De gemeente toetst alle aanvragen. Voorwaarde is dat geen barrières worden opgeworpen voor hulpdiensten, voetgangers en rolstoelgebruikers. Ook mogen de uitbreidingen niet ten koste gaan van de weekmarkt, standplaatsen en eventuele werkzaamheden. Aan de sluitingstijden is niet getornd; die blijven zoals ze waren.

Jan van den Boomen, secretaris van de Oirschotse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is tevreden over de uitkomst van het overleg met de gemeente. Hij verwacht dat maandagmiddag alles vlot verloopt. ,,Natuurlijk is het even spannend als je 2,5e maand hebt stilgelegen. Maar ik spreek de ondernemers nu elke dag en ze zijn er heel serieus mee bezig. Als het gaat om afstandsregels, hygiëne en looplijnen willen ze echt dat alles tot in de puntjes verzorgd is. Zowel ondernemers als gasten zijn erbij gebaat dat het allemaal goed gaat, dus ik voorzie geen enkel probleem. Iedereen kijkt ernaar uit.”