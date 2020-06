Terug naar ‘bijna normaal’ in chique zorgvilla Huize Eresloo in Duizel

Via naald en draad met elkaar in verbinding komen in coronatijd

14 juni BERGEIJK - Kunst, cultuur en mensen komen deze coronatijd bij elkaar in het Mien Ruysparkje bij het Teutenhuis aan de Domineestraat in Bergeijk. De kunstenaressen Liesbeth Leijtens (67) uit Eindhoven en Loes Smolders-Vaessen (62) uit Bergeijk hebben daar in het Glazen Huis een conceptueel kunstwerk bedacht rondom het thema corona.