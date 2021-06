Tess (9) is de nieuwe jeugdburgemeester van Oirschot: 'Je bent goed zoals je bent’

VideoTess van der Staak (9) uit Oirschot is komend schooljaar de nieuwe jeugdburgemeester van de gemeente Oirschot. Ze volgt vanaf september Bram Gerritsen (10) uit Spoordonk op: ,,Geniet ervan, want het jaar vliegt voorbij", was zijn advies.

Maar liefst dertien aanmeldingen kwamen er binnen, van basisschoolkinderen uit de hele gemeente Oirschot. Burgemeester Judith Keijzers had er alle basisscholen voor bezocht om ze te vertellen over de functie en over haar eigen werk. ,,Soms waren er zoveel vragen dat ik te laat kwam op mijn volgende afspraak", lachte ze.

Het was een spannende avond voor de dertien sollicitanten. Want ze waren allemaal, met ouders en broertjes of zusjes, op het gemeentehuis uitgenodigd om te horen wie de gelukkige is geworden.

Verdwalen in het doolhof

Jeugdburgemeester Bram mag zijn opvolger, ook hij weet dan nog niet wie het wordt, toespreken. ,,Het was echt heel leuk", kijkt hij terug. ,,Heel gezellig met jou, Judith en het was het ook waard om af en toe echt vroeg op te staan. Ik heb echt leuke avonturen met jou beleefd, Judith, vooral in het doolhof. Het is echt jammer dat het voorbij is en dus wil ik tegen mijn opvolger zeggen: geniet van dit jaar, want het vliegt voorbij!”

Burgemeester Keijzers lacht en vertelt de ‘doolhof'-anekdote. ,,We gingen inwoners bezoeken die vijftig jaar getrouwd waren om ze een cadeautje te brengen", legt ze de toehoorders uit. ,,Maar het was nog knap lastig op op Stille Wille alle huisnummers te vinden. Ik geloof dat we wel drie kwartier rond gereden hebben hè?”

Solliciatiegesprekken en vlogs

Dan spreekt ze alle dertien sollicitanten persoonlijk toe. Ze heeft van hen allemaal een vlog gekregen waarin ze zichzelf ‘verkopen', maar daarna is er ook een sollicitatiegesprek geweest, met een heuse sollicitatiecommissie: D66-fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder, bestuursecretaris Brigitte en Judith Keijzers zelf.

Dat waren eigenlijk allemaal leuke, open, gezellige gesprekken, blijkt uit de dertien speeches. Maar waar de een zich onderscheidt door zijn ‘enorme verantwoordelijkheidsgevoel om voor de dieren thuis te zorgen’ (Noud), de anderen ‘kinderen en de gemeente dichter bij elkaar wil brengen’(Sofia), de volgende ‘een dag de hei op wil om plastic op te ruimen’ (Veerle) wil een ander ervoor zorgen dat ‘kinderen ook meer voor ouderen gaan doen’ (Liselot).

Maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Tess (zeg vooral geen Tessa zoals de verslaggever die zich in de haast verspreekt) van der Staak. ,,Je wilt graag leren wat het beroep van burgemeester is, zodat je weet wat het is als je straks moet gaan kiezen wat je wilt worden", spreekt Keijzers haar toe. ,,En je kwam al met een leuk idee: om naast ouderen te bezoeken ook de pasgeborenen met een bezoekje te vereren.”

Tess is even 'flabbergasted’ als haar naam klinkt. ,,Oh", zegt ze en kijkt verrast en blij om naar haar vader Anton. Maar ze herstelt zich snel, loopt naar voren, waar de burgemeester en de huidige jeugdburgemeester klaar staan.

Bram is weliswaar nog twee maanden ‘in functie', maar hangt zijn opvolgster nu met plezier de ambtsketting om. Keijzers hangt hem nog even recht en dan kunnen de fotografen los. ,,Kunt u even tussen ze in gaan staan?, ,,Lachen!”

Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of wie je bent, je bent gewoon goed zoals je bent

Het lijkt misschien een ‘leuke bijzaak, maar dat hoeft het niet te zijn, zeggen Brams ouders, Lindsay en Marc Gerritsen. ,,Hij kreeg deze kans, dat is ‘once in a lifetime’", zegt Lindsay. ,,Hij heeft er zoveel van geleerd: contact maken met andere en oudere mensen. Spreken in het openbaar, voor vreemden. Hij is er echt ‘volwassen’ van geworden.”

Daar hoopt Tess ook op, contact maken met anderen, met oudere mensen. ,,Ik kijk er echt naar uit om bij de ontvangst van Sinterklaas te zijn, maar ook om honderdjarigen te bezoeken. Die hebben zoveel meegemaakt, van hun levensverhalen kan ik leren.” En wat wil ze haar leeftijdsgenoten meegeven dit jaar? ,,Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of wie je bent, je bent gewoon goed zoals je bent.”