Test-plonzen in zwembad Kempervennen: ‘Ik denk even niet meer aan corona’

WESTERHOVEN - Tropisch zwemparadijs in de Kempervennen opende voor het eerst in vier maanden weer de deuren, voor een testevenement met maximaal 100 zwemmers per shift. Ondanks het rustige decor was het voor de testzwemmers ouderwets genieten.

Telkens als de kleine dreumes Sofie (7 maanden) uit het warme water wordt getild kirt ze het uit. Haar ouders Monique en Silvester Mulders uit Alkmaar bewogen naar eigen zeggen ‘hemel en aarde’ om twee uurtjes met haar en zoon Mees (4) te mogen spartelen in tropisch zwemparadijs Aqua Mundo op vakantiepark de Kempervennen.

Het gezin nam zaterdag deel aan een testevenement, waarbij voor één dag drie keer 100 mensen in het bad mochten komen zwemmen. Alle deelnemers waren maximaal 40 uur van tevoren negatief getest op corona. ,,We hebben vele malen gebeld, we wilden er zo graag bij zijn. En die test hadden we daar wel voor over. Niet bepaald een prettige ervaring, maar ook weer zo voorbij”, lacht Monique Smulders.

Uitje voor uitverkorenen

Normaal gesproken is een bezoekje aan Aqua Mundo een vanzelfsprekend, dagelijks uitje tijdens een vakantie op de Kempervennen. Maar na vier maanden in lockdown is een gang naar een zwembad iets geworden voor uitverkorenen.

Zo voelen de meeste deelnemers zich aanvankelijk ook, als zij hun exclusieve toegangsbewijs-een negatieve testuitslag- moeten tonen bij binnenkomst. Daarna voltrekt zich een vertrouwd en oud scenario, dat de testzwemmers weer met beide benen op de grond brengt: omkleden in te krappe hokjes, sjouwen met tassen, ongeduldige kinderen die staan te springen om het water in te plonzen.

Volledig scherm Raymond en Bianca Lobker met de kinderen Joanna en Joaquin Valkenburg op de wildwaterbaan in Aqua Mundo. © Kees Martens/DCI Media

‘In supermarkt meer kans op besmetting’

Eenmaal binnen in het zwembad overheerst eveneens een bekend plaatje: jonge ouders die de kleintjes in hun armen zachtjes laten meedeinen op de golven van het grote bad, kinderen die capriolen uithalen op de wildwaterbaan en glijbaan.

Het rustige decor is het enige dat echt afwijkt van het oude normaal: nu was het zwembad per shift gevuld met maximaal 100 mensen, terwijl er pre-corona honderden zwemmers tegelijkertijd te vinden waren. Afstand houden in het zwembad is dan ook geen enkel probleem. ,,Het is hier binnen zo goed geregeld. Ik denk dat je nu in de supermarkt meer kans loopt op een besmetting”, denkt Silvester Smulders.

‘Ik denk voor het eerst niet aan corona’

Een snack of frietje zit er niet in, want de horeca bleef gesloten tijdens de test. Voor Bianca Lobker uit Ridderkerk doet het allemaal niks af aan de lol die ze sinds tijden weer beleeft. Ze houdt vanuit de zijlijn haar man en kinderen in de gaten, die op de wildwaterbaan voorbijstuiven ,,Ik denk voor het eerst eens niet aan corona.”

Op de sneltesten die de zwemmers moesten ondergaan is de nodige kritiek geweest. Ze zouden schijnveiligheid bieden, omdat ze onvoldoende betrouwbaar zijn. En de marge van 40 uur voelt aan de ruime kant: in die periode kunnen deelnemers toch nog makkelijk besmet raken?

Volledig scherm Voor Sofie Smulders was het testevenement in Aqua Mundo haar allereerste zwempartijtje. © Kees Martens/DCI Media

Veilig gevoel

Voor de meeste zwemmers is het een gecalculeerd risico dat ze wel wilden nemen. ,,Het voelt wel veilig. En bij die test gingen ze erg diep mijn neus in, dus ik heb wel vertrouwen in de uitslag”, lacht Lidwien de Jong uit Zevenbergen, die met man en kinderen een plons nam.

Voor de meeste deelnemers was het partijtje testzwemmen een onverwachts cadeautje. Ze hadden een weekendje of midweekje weg geboekt bij de Kempervennen, en kregen een week geleden een mail met de vraag of ze aan het testevenement wilden meedoen. Daar had Peter de Kramer uit Oosterhout wel oren naar, om zijn kleinzoon te verrassen. ,,Hij is zo gek op zwemmen. Ik vind het vooral voor hem zo fijn dat dat nu weer even kon.”

Volledig scherm Peter de Kramer ging met zijn kleinzoon Jamy (11) zwemmen tijdens het testevenement in Aqua Mundo. © ED / Judith Evertse

‘Oude normaal weer terugbrengen’

Kees Luijbregts, manager van vakantiepark de Kempervennen, slaat alles vanuit de zijlijn met veel interesse gade. ,,We hebben vooral goed gekeken naar de binnenkomst en de check van de testuitslagen, dat was misschien wel het spannendste deel. Maar dat verliep eigenlijk heel soepel tot nu toe.”

Luijbregts ziet de test als iets waar het park nu veel van kan leren. ,,Zodat we er klaar voor zijn als we weer echt open mogen. We zien dit als een manier om het oude normaal weer terug te brengen.”