‘The saints go marching in’ op een plank met een stukje ijzerdraad tijdens Music on Payday in Eersel

EERSEL - Van donderdagochtend tot zaterdagavond 18.00 uur is de Markt in Eersel van de Stichting Music on Payday (MOP). Na twee jaar kon de zeventiende editie van het muziekevenement weer plaatsvinden.

,,Ik ben er klaar voor, jullie ook?” vraagt Willem Hoeben vrijdag kort na 16.00 uur aan zijn publiek. Vanaf bankjes zien kinderen met hun (groot)ouders hoe hij als bakker een taart probeert te maken. De eigenaar van De Theaterkist is blij dat hij na enkele jaren corona weer kan optreden. ,,Ik heb het nu drukker dan ooit. In deze periode heb ik elke weekend wel twee of drie optredens.”

De Muzikale Smid verbaast publiek

Ook de agenda van Marius Broeders is weer gevuld. Onder de naam De Muzikale Smid maakt de Nijmegenaar op onder meer festivals van waardeloze materialen muziekinstrumenten. In Eersel verbaast hij zijn publiek door op een plank met een stukje ijzerdraad zijn versie van When the saints go marching in te spelen.

Quote We programme­ren zo dat er voor elk wat wils is Wim de Koning, Stichting Music on Payday

Hoeben en Broeders zijn gecontracteerd door de muziekcommissie van de stichting, Wim de Koning maakt daarvan deel uit. ,,We programmeren zo dat er voor elk wat wils is. Maar hoe goed een act ook is, ze komen allemaal maar één keer.” Bij de organisatie zijn zo’n dertig vrijwilligers betrokken. ,,Vanaf donderdagmorgen 07.00 uur is de Markt van ons. Dan starten we met opbouwen. Op zaterdag om 18.00 uur moet alles weer opgeruimd zijn.”

Vaak is MOP een personeelsuitje, voor Driessen niet

Het evenement trekt doorgaans tussen de vier- en vijfduizend bezoekers. Veel bedrijven koppelen hun personeelsuitje aan Music on Payday, weet De Koning. Dat geldt niet voor het personeel van Driessen B.V. ,,Wij zijn een van de hoofdsponsors van dit evenement. Het gros van de bijna veertig personeelsleden komt hierheen”, weet inkoper John Hospel. Met een groep collega’s geniet hij van een biertje. In 2019 was hij ook van de partij en dat beviel prima. ,,Er hangt een gemoedelijke sfeer op dit mooie marktplein en je treft hier bekenden uit de buurt.” Dus geen personeelsfeest? ,,Nee, dat hebben we volgend weekend”, zegt de Veldhovenaar met een lach.

Achter het podium wacht een groepje talenten van Stichting JAM op hun optreden. Voor drummer Lucas (12) wordt het de eerste keer dat hij met een band op een podium speelt. ,,Ik heb wel geoefend, maar ben toch een beetje zenuwachtig”, geeft hij toe. Even later slaat hij er lustig op los tijdens het nummer Alone van Heart. De Koning is dan even naar huis om zich op te frissen en om te kleden. Even later is de Eerselnaar weer terug om te genieten van zijn favoriete band, The Radar Station.