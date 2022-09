Theater en gemeenschapshuis De Kattendans heropent; ‘Sorry dat er nog geen deurbel hangt, maar wat fijn dat iedereen er is’

BERGEIJK - Na een grondige renovatie is theater en gemeenschapshuis De Kattendans in Bergeijk klaar om te heropenen. Tijdens een programma van twee weken kunnen bezoekers gratis voorstellingen bijwonen en het nieuwe gebouw ontdekken. Op zondag 25 september volgt de officiële heropening.

,,De kaarten zijn eruit gevlogen”, vertelt Dries Floris, directeur van De Kattendans, enthousiast. Hij is bezig met het verhuizen van de laatste spullen naar het spiksplinternieuwe gebouw voor de openingsweken. Op maandag 19 september startte een programma van twee weken waarin bezoekers gratis theater-, cabaret- en muziekvoorstellingen kunnen bijwonen.

Dat is niet onopgemerkt gebleven; binnen no-time waren alle kaarten uitverkocht. ,,Dat zegt wel iets over hoeveel zin mensen hebben in de heropening”, aldus Floris. ,,Het is de eerste keer sinds corona dat er weer mensen op de bühne staan, dat maakt het extra bijzonder.”

Ruimer, lichter en comfortabeler

De grootschalige verbouwing heeft bijna een jaar geduurd en kostte zo’n 8,5 miljoen euro. Het gebouw is ooit neergezet voor 30.000 bezoekers per jaar. ,,We hebben er jaarlijks meer dan 100.000 en dus groeiden we letterlijk uit de ruimte”, zegt Floris. ,,Het was voor ons en en voor de verenigingen die bij ons optreden enorm belangrijk om uit te breiden.”

Quote Als ik door het gebouw loop ben ik trots. Het is werkelijk fantas­tisch geworden Dries Floris, directeur van theater De Kattendans in Bergeijk

Het gebouw is nu een stuk ruimer en lichter en heeft een nieuwe, gemeenschappelijke ruimte genaamd ‘Multifesta’. Daar kunnen bandjes, comedians en theaterverenigingen optreden. De ruimte is ook geschikt voor bijvoorbeeld feestjes en is dus multifunctioneel inzetbaar. Verder is het zitcomfort voor bezoekers van de theaterzaal verbeterd; de stoelen zijn ruimer en er is meer beenruimte. Floris is erg te spreken over de renovatie. ,,Als ik door het gebouw loop ben ik trots. Het is werkelijk fantastisch geworden.”

Een groot onderdeel dat momenteel nog ontbreekt is de metaalachtige gevel die dé blikvanger van het theater had moeten worden. De metaalplaten zijn in de verkeerde kleur gespoten en moeten daardoor opnieuw worden bewerkt. Voor nu is het theater afgewerkt met ‘noodgevels’. De nieuwe gevel wordt volgend jaar pas geplaatst.

Rondneuzen in het gebouw

Floris vertelt dat er lang is nagedacht over een gepaste heropening. ,,We dachten aan een feestje, maar dan sla je toch mensen over. We hebben nu een programma waar voor iedereen wat tussen zit.”

Tussen 19 september en 2 oktober staan er twaalf voorstellingen op de planning. De organisatie is er zo goed als klaar voor, maar loopt nog tegen een paar kleine dingen aan. ,,Er missen een paar speakertjes en er ontbreekt bijvoorbeeld een deurbel. Daar verontschuldigen we ons voor, maar wat is het fijn als iedereen er straks is”, aldus Floris.

Op zondag 25 september zal Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot De Kattendans officieel heropenen. Na het officiële gedeelte kunnen bezoekers rondkijken in het gebouw. Op 2 oktober is er eenzelfde open dag.