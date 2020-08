Theaterdirecteur Sjoert Bossers: ‘Elke dorp verdient een plek voor brede cultuur’

Zo ver als zijn geheugen reikt, is podiumkunst al in zijn leven. ,,Mijn eerste herinnering is een rol in het stuk Meester Prikkebeen op de basisschool. Dat leverde me direct een open doekje op. Niet zozeer door mijn spel, als wel door mijn opkomst met een open gulp”, vertelt Sjoert Bossers lachend. ,,Later, op het Titus Brandsma Lyceum in Oss was mijn geschiedenisleraar, meneer Offermans, mijn inspirator. Hij leerde me met passie spelen en uit mijn schulp kruipen in stukken van Brecht en Shakespeare. In mijn puberteit wierp ik me op het gitaar- en pianospelen en theaterstukken. Een logische vervolgstap was de Theaterschool in Utrecht.”