Theatergroep Blokfruit speelt ‘Mag dat?’ in Westelbeers

Theatergroep Blokfruit heeft enkele taboes van afgelopen twee jaren eens goed tegen het licht gehouden. De voorstelling Mag Dat? wordt zaterdag in de Cultuurboerderij in Westelbeers gepresenteerd.

Onderlinge intriges

Het verhaal gaat over een buurtcomité dat het ‘Vier ’s Festival’ (vrije vertaling van virusfestival) gaat organiseren. Een festival waar alle gemiste jubilea, afscheidsmomenten en feesten van de toeschouwers op één avond ingehaald gaan worden. Het verhaal gaat over de leden van een feestcomité zoals we dat allemaal kennen: een groep overenthousiaste vrijwilligers, met veel te grote plannen (en ego’s), te weinig geld, onderlinge intriges en her en der een gevecht om aandacht. Ook zullen influencers het podium betreden om het publiek te laten zien hoe je in vier stappen alle problemen in deze wereld te lijf gaat. Ondertussen worden allerlei maatschappelijke thema’s als woke, klimaatfetisjisten, grensoverschrijdend gedrag en de vogeltelling de maat genomen.