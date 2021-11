Theatervoorstellingen Sinterklaas geannuleerd in Oirschot

Op de site van de stichting laat zij weten: ‘De veiligheid van alle kinderen en (groot)ouders, maar ook die van onze vrijwilligers staat ter discussie. En veiligheid hoort geen discussie te zijn; hieraan doen we geen concessies. We beseffen dat deze beslissing erg last-minute is. Maar kinderen ons mooie sprookje ontnemen, wilden we zo lang mogelijk uitstellen. Anderzijds zien we binnen deze doelgroep de meeste besmettingen. Het voelt daarom niet goed om in zo’n korte tijd, zoveel kinderen en (groot)ouders aan dit risico bloot te stellen. Hoe moeilijk ook, we zagen daarom geen andere keus dan de theatervoorstellingen te annuleren.’

Teleurstelling overheerst

De teleurstelling is groot bij de stichting. ‘Na het eerder al afgelasten van de intocht, is dit besluit natuurlijk een grote teleurstelling voor alle kinderen en hun ouders. Zij keken er erg naar uit om Sinterklaas en zijn pieten in hun werkpaleis in De Enck te ontmoeten. Maar het besluit is ook een grote teleurstelling voor Sinterklaas en zijn pieten zelf en alle vrijwilligers die al maanden de voorstellingen voorbereidden. Gelukkig staan we met het bestuur, de organisatie en onze hele Sinterklaasfamilie achter het besluit.’ De stichting dankt alle medewerkers en organisaties die alles in het werk stelden om de theatervoorstellingen onder moeilijke omstandigheden mogelijk te maken.

De snelheid van de rollende trein waarin onzekerheden elkaar opvolgen, heeft ook de stichting verrast. Momenteel beraden zij zich over hoe zij bezoekers tegemoet kunnen komen in de restitutie van de kosten van de kaartje(s). Zodra dit duidelijk is volgt meer informatie hierover.