Theo van der Velden: Bourgondiër die rustig bleef en altijd het goede zag

Drie dagen voor zijn 69ste verjaardag werd van der Velden naar België geroepen om er een probleempaard in de pas te laten lopen. Het liep verkeerd af, het paard sloeg op hol en Theo die op de bok zat, kwam verkeerd terecht. Na drie dagen in het ziekenhuis overleed hij, nota bene op de dag dat hij 69 werd.

Van der Velden was in Bladel en omgeving actief op veel terreinen. Als oprichter van allesvanbladel.nl wist hij het verenigingsnieuws nog meer uit te dragen. Veel van die verenigingen hadden al zijn signatuur. Van zwemvereniging Platella waar hij jarenlang een drijvende kracht was, de rijvereniging die hij mee omvormde tot hippische sportvereniging en Het Kompas waar hij voorzitter was. Het Kompas is een centrum voor advies, opleiding en ontwikkeling voor mensen zonder betaald werk. ,,Op Theo deed je nooit vergeefs een beroep”, zegt Maria Rozenbrand die met Van der Velden in het bestuur zat bij Het Kompas.

,,Hij was een Bourgondiër die altijd en overal het goede in zag. Hij was zelf altijd enthousiast en het mooie was dat hij dat ook aan anderen over wist te brengen.” ,

,Zijn kracht was dat hij altijd rustig bleef als het moest”, zegt Jan van Buul die jarenlang met hem optrok in de paardenwereld. ,,Door zijn rustige, maar ook efficiënte aanpak, kreeg hij dingen voor elkaar wat anderen niet lukte. Bij het africhten van menpaarden had hij veel succes en mensen uit het hele land wisten hem daarvoor te vinden.”

Voorman en koetsier

De caravan die hij bestelde om samen met zijn vriendin Annemieke een mooie reis te gaan maken, was nog niet afgeleverd. En door zijn vroegtijdige overlijden blijven veel plannen voor altijd liggen. Voor de intocht van Sinterklaas zal een nieuwe voorman gezocht moeten worden en ook de Bladelse bruidsparen kunnen niet meer met deze koetsier het geluk tegemoet.