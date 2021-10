Theo van Limpt vermaakt mensen met zijn accordeon: ‘soms blijven er rollators staan’

Ooit bestierde hij als boer een gemengd bedrijf, maar het leven bracht hem later op een totaal ander spoor: als muzikant brengt hij nu mensen bij elkaar. Zowel op als voor het podium. Hij trekt met zijn zelf opgerichte Grensmuzikanten langs verzorgingstehuizen waar hij soms op dezelfde lijst staat als Willeke Alberti. Daarnaast organiseert hij al tien jaar lang maandelijks een accordeontreffen waar iedereen aan kan schuiven. Daar maakt hij de meest wonderlijke dingen mee.

Quote Ze had al 2,5 jaar geen woord uitge­bracht. Toen wij begonnen te spelen begon zij spontaan mee te zingen Theo van Limpt

,,We waren bij een van die optredens in een verzorgingstehuis in Baarle Nassau, daar werd een vrouw op haar bed naar binnen gerold. Zij had al 2,5 jaar geen woord uitgebracht. Toen wij begonnen te spelen begon zij spontaan mee te zingen. Later hebben we van haar artsen nog leuke reacties gehad, dit was haar beste medicijn.” De muziek zat er bij Van Limpt al vroeg in, hij zong al vanaf zijn twaalfde in een kinderkoor en bij de fraters in de klas werd zijn stem gevormd. Van heeroom kreeg hij een oude accordeon die pas jaren later weer onder het stof vandaan kwam.

Laagdrempelige muziek

,,Ik kwam wat mensen tegen met dezelfde interesse en we besloten een groepje op te richten om laagdrempelig muziek te gaan maken. Ik speel zelf op de trekzak en accordeon, mijn vrouw zingt en met nog een drummer en een tweede accordeonist zijn we compleet”, geeft Van Limpt aan. ,,Onze agenda stroomde al snel over van alle aanvragen bij bruiloften en partijen, maar daar hebben we nu een streep door gezet. We spelen nu enkel nog in verzorgingstehuizen waar we merken dat de mensen graag meezingen. Van een arts kregen we een kort gedicht te horen dat bijzonder van toepassing is: Als je dingen niet meer weet en heel wat vergeet; Zing dan een lied, dat vergeet je niet. We hebben nu een repertoire van wel 240 nummers, waar mijn vrouw Nel vooraf altijd een programma uit opstelt. Omdat we bij het maandelijkse accordeontreffen met steeds verschillende gastmuzikanten spelen is het nodig om daarin de regie te nemen.”

Het accordeontreffen vindt plaats in Bladel, Reusel en Hooge Mierde. De eerstvolgende optredens zijn (steeds op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur): 9 oktober: Tipmast in Bladel; 6 november: De Schakel in Hooge Mierde; 18 december: De Wekker, Reusel. Entree wordt er niet gevraagd. Van Limpt vraagt wel of iedereen na afloop ook zijn rollator weer mee naar huis neemt. ,,Er blijven er vaak staan, ik ga er maar van uit dat dat een goed teken is.”