Tien jaar bigband in de Kempen: Nightcats hebben hun eigen swing, en met Laura Fygi een topartiest op hun feestje

EERSEL - De chemie is nog lang niet uitgewerkt tussen de leden van bigband Nightcats. De 21 man sterke band, opgericht in 2010, viert op 23 april eindelijk haar tienjarig bestaan met een jubileum-theaterconcert in de Muzeval in Eersel. Speciale gaste is de internationaal bekende jazzster Laura Fygi.

En daar blijft het niet bij want daarna stomen de jubilerende Nightcats door: met meer optredens, workshops en de promotie van jazz in de regio.

Mario van Leeuwen is een van de oprichters, bestuurslid en percussionist van de bigband. ,,Tijdens de Jazz’n Eersel in 2010 ontstond het idee onder de aanwezige muzikanten om een workshop bigband te organiseren. Daar kwamen zo’n 45 geïnteresseerden op af, waarvan 35 saxen. We hebben toen met zijn allen een paar nummers ingestudeerd. Na afloop hadden we zoiets van: Kunnen we dat niet continueren?” De band, met nog zes muzikanten van het eerste uur, repeteert sindsdien eenmaal per week voor optredens en de jaarlijks terugkerende TheaterConcerten met steeds een andere gastsolist, deze keer dus Laura Fygi.

Eigen arrangementen

,,Wij hebben geen ouderwets bigband repertoire, maar groovy stukken en oude standards in een nieuw jasje, die zijn omgeschreven naar een bigbandbezetting”, vertelt bestuurslid en tenorsaxofonist Ton Vissers. De band speelt onder leiding van professioneel jazzsaxofonist Patrick Schmidt swing, latin, ballads, jazz, rock en funk, en eigen arrangementen van de dirigent. ,, Die schrijft hij zelf helemaal uit,” vertelt Vissers bewonderend. ,,Na tien jaar kan hij nog steeds dat enthousiasme overbrengen. Hij voelt het als zijn band, hij komt niet even zijn ding doen.” De leden, met een mix van leeftijden en ervaringen, zien gezamenlijk jazzmuziek maken als een feestje, leuk, leerzaam en sociaal. Vissers: ,,Ik kan thuis mijn tenorpartij wel oefenen, maar dat vind ik lastig. Ik heb de band knetterhard nodig. Ik zie de band als een trein die gaat rijden en daar zit je in.”

Quote Hij voelt het als zijn band, hij komt niet even zijn ding doen Ton Vissers, Bestuurslid Ton Vissers van bigband Nightcats

Het is actieve club. Ze denken samen na over hoe ze kunnen investeren in de binding met muzikanten in de regio. Naast optredens organiseert de bigband jaarlijks een BigBandBattle, workshops voor een bepaald instrument of een sing & play along. Voor amateurs een unieke kans om eens met een echte band te spelen of zingen.

‘Jazz is onderbelicht’

,,Veel bandleden hebben een hafa (harmonie/fanfare) achtergrond. Die wereld is anders dan de jazz/swing. De vibe van jazz en swing in je systeem krijgen is soms lastig,” vertelt Van Leeuwen. Als dat eenmaal klikt, dan evolueert het verder.” De heren menen dat de jazz scene in Nederland onderbelicht is, en verschraalt. ,,Dat gaat zich opbreken. Er zijn steeds minder muziekscholen. Ook het North Sea Jazz festival devalueert naar popmuziek.”

De woensdag voor de uitvoering zullen ze met Laura Fygi oefenen. Vissers: ,,Er zullen wel een aantal nummers in ons repertoire blijven hangen. Ze heeft leuke arrangementen.”