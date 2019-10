Tien jaar griezelen in Luyksgestel

Met de griezelavonden viert de organisatie de tiende versie van het festijn, dat in een ‘circusjas’ is gestoken met Circoween als bijnaam. Tien spektakels in zestien jaar vraagt om uitleg. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang van Corina van den Gruijthuijzen, Marleen Daris, Ellen Rombouts en Jozet Theuws. Samen met Karin Roest en de enige mannelijk inbreng Frenk Stoeldraaijers vormen zij de spil van de festiviteit. ,,De eerste vijf jaar organiseerden we elk jaar een Halloweenfeest”, vertelt Ellen Rombouts. Van den Gruijthuijzen vult aan. ,,We waren heel het jaar bezig zijn om alles rond te krijgen. Dat hielden we niet vol. Daarom is gekozen voor een editie om de twee jaar.”

De dames bezoeken andere Halloweenvieringen voor inspiratie. Het spektakel is gegroeid in zijn bestaan. ,,We draaiden in het begin op eigen mensen maar nu boeken we ook professionele artiesten. Het openluchttheater is een unieke locatie. We zorgen voor kwaliteit in de aankleding en goede attracties. Daar zetten we onze mannelijke bouwploeg voor in. Sinds september zorgen zij dat alles straks in orde is. Totaal zijn er 150 vrijwilligers in touw.”