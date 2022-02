Tienduizend museumvarkentjes van boer Bert krijgen wellicht nieuwe baasjes: ‘Dit is precies wat ik wilde’

Column ‘Ouwe meuk’ had er een in het gastenboek gezet

EERSEL - Het was maandag knap koud bij boer Bert, waar we een uurtje langs zijn vele vitrines liepen. Met daarin een zeer bonte verzameling aan beeldjes van varkentjes. Hij had ze ooit geteld. Het waren er meer dan 10.000, gekocht voor een habbekrats of gekregen van fans die de steeds maar doorsparende agrariër alle goeds toewensten.

27 januari