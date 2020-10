Tientallen banden gedumpt in Riethoven

Cabaretiè­re Anne Neuteboom in Kattendans Bergeijk: grofgebekt én kwetsbaar

15 oktober BERGEIJK - Eens in de zoveel tijd staat er in de cabaretwereld iemand op die alle anderen even doet vergeten: zo iemand is Anne Neuteboom (31), een frisse wind in cabaretland. Of beter misschien: een natte scheet. Zaterdag staat ze twee keer in de Kattendans in Bergeijk.