Tientallen veteranen helpen bij zoektocht naar vermiste man (64) in bossen van Casteren

Dertien appartemen­ten in het oude Wel­ten-ge­bouw in Vessem

19 mei VESSEM - Dertien appartementen komen er in het oude gebouw van Welten aan de Jan Smuldersstraat 22 in Vessem. Het college van burgemeester en wethouders in Eersel heeft besloten in principe zijn medewerking te verlenen aan de komst van de huurappartementen in het kantoorpand.