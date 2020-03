Tigo (10) uit Steensel heeft nog nooit gepraat in de klas

Nietsvermoedend klom Bart Oerlemans onlangs op de fiets, in de wetenschap dat zijn zoon Tigo bij hem achterop was gesprongen om samen van school naar huis te fietsen. Dat lukte zijn jongste kind niet, omdat papa te snel uit de startblokken ging. De krachtige ,,Hee!" die toen uit Tigo's keel ontsnapte deed zijn vader steil achterover slaan. Voor de buitenwereld was de kreet een volkomen logische, maar verder onbetekenende reactie. Voor het Steenselse gezin was de uitroep een reuzenstap. Want Tigo durft op school of in de buitenwereld vrijwel nooit zijn mond open te doen.