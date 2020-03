Tijdelijke huisartsenpost in Hapert heeft niet genoeg mondkapjes en is ‘dringend’ op zoek

Belgen wippen op dag van lockdown snel de Brabantse grens over: ‘Schiet maar op, dadelijk is die dicht’

20:00 LUYKSGESTEL - Vlamingen zijn in paniek, Ollanders te laconiek. Ondertussen wippen beiden nog vlug de grens over op de dag dat België in ‘lockdown’ gaat. Over corona-cultuurverschillen in het grensgebied.