Tijdelijke wethouder Bergeijk Marko van Dalen geen onbekende in de Kempen

De rol van crisismanager zit Marko van Dalen (45) naar eigen zeggen als gegoten. Sinds 2010 werkt de inwoner van Tiel als zzp’er in de consultancy. De eerste vier jaar op het gebied van het midden- en kleinbedrijf, maar nadat hij begin 2014 enkele maanden in Reusel-De Mierden als tijdelijke VVD-wethouder met het sociaal domein in aanraking kwam, maakte hij daar zijn specialisme van. In juni 2017 kon Van Dalen in Bladel aan de slag, toen de oppositiepartijen daar in een krankzinnige politieke achtbaanrit het roer overnamen. „Ik vind het leuk om ingevlogen te worden als de situatie daar om vraagt en te helpen de boel op de rit te krijgen”, zegt Van Dalen. „Dat is de aard van het beestje. Als de druk hoog wordt, word ik juist rustig en ik kan anderen daarin meenemen.”

Dat mag hij nu in Bergeijk laten zien. Daar werd Van Dalen dinsdagavond tijdelijk benoemd om de taken van wethouder Manon Theuws over te nemen, die vanwege ziekte is uitgevallen. „De woningbouw is een heet hangijzer in Bergeijk en ook de gevolgen van de coronacrisis liggen bij de gemeenten”, noemt de kersverse wethouder enkele onderwerpen die hem gaan bezighouden. „En in het sociale domein, zoals in de Wmo en jeugdzorg, spelen financieel nogal wat zaken.” Hoe lang Van Dalen waarneemt, hangt van het herstel van Theuws af. „Het is nu voor zestien weken, maar ik ben langer beschikbaar als het nodig is. Er kan wettelijk nog een tweede termijn van zestien weken op volgen.”