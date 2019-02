Tim d'n Urste regeert over Skôn Orre Gat (Oirschot)

Van de Wal is getrouwd met Stephanie en in het dagelijks leven mede-eigenaar van Woonplaza en eigenaar van Gobo-Events. In zijn vrije tijd is hij al vele jaren actief als vrijwilliger bij Scouting Oirschot. Vroeger zat hij bij de jeugdraad van Halluf Elluf en bouwde hij met zijn vriendengroep 't Zuipteam aan prachtige carnavalswagens voor de optocht. Afgelopen weken werkte hij in het geheim aan een heus Prinsenlied.