Tim Sonnenberg lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA

BERGEIJK - Tim Sonnenberg is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker voor de GroenLinks-PvdA-fractie in de gemeente Bergeijk. Hij neemt het stokje over van Wil Rombouts, die bij de afgelopen verkiezingen de lijst van de partij aanvoerde.

Sonnenberg maakt al onderdeel uit van de Bergeijkse gemeenteraad, voor GroenLinks-PvdA. Hij is momenteel het jongste Bergeijkse raadslid, met zijn 22 jaar. Na de verkiezingen zal hij ook het fractievoorzitterschap overnemen van Rombouts, die deze functie de afgelopen 12 jaar vervulde. Rombouts staat nog wel op de kandidatenlijst van de progressief-linkse oppositiepartij, als lijstduwer.

Sonnenberg heeft naar eigen zeggen veel zin in zijn nieuwe rol. ,,Het bevalt me heel goed in de politiek, het gevoel dat je niet langs de zijlijn hoeft te staan, maar echt iets kunt doen voor de gemeenschap. Super dat ik als fractievoorzitter na de verkiezingen met dit team aan de slag kan gaan.”

Student bestuurskunde

Sonnenberg is naast raadslid student Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. De kandidatenlijst is opgesteld door een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit Thomas Tuerlings (fractievoorzitter GroenLinks Helmond) en Antoinette Knoet-Michels (oud-Statenlid PvdA). De lijst is vervolgens bekrachtigd door de Bergeijkse leden van GroenLinks en PvdA tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Naast lijsttrekker Tim Sonnenberg staat Yfke Froentjes op de tweede plaats van de lijst. Zij zit nu al voor GroenLinks-PvdA in de Bergeijkse gemeenteraad, net als Fred Vermeulen (de nummer vijf). Verder hebben Margareth van Hees (de nummer drie), Edwin van Onna (nummer vier) en Jos Bessems (nummer zes) een plek op de lijst. Die laatste is nu al lid van de commissie Grondgebied Zaken. Van Hees is lid van de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Maatschappelijke Zaken. Van Onna wordt eind september beëdigd als commissielid.