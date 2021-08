Tobias uit Lage Mierde speelt in het Nederlands Studenten Orkest; ‘Geweldig dat het weer mag’

Van Dongen woont vanwege zijn studie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten AMPA bij hoorndocent Frederick Franssen, in Tilburg. Hij timmert flink aan de weg als hoornist. Momenteel zit Tobias midden in concertreeks ‘De Ring’ met het Nederlands Studenten Orkest (NSO), onder leiding van dirigent Frans-Aert Burghgraef. De naam ‘De Ring’ is afgeleid van ‘Der Ring des Nibelungen’ van Richard Wagner.

Het NSO is een landelijk projectorkest dat ieder jaar opnieuw wordt samengesteld uit talentvolle studenten die zich op hoog niveau bezighouden met klassieke muziek. Normaal leggen de geselecteerde studenten hun studie een maand stil om intensief te repeteren, gevolgd door een grote tournee. Vanwege corona vinden alle concerten deze keer - tot en met 15 augustus - plaats in Topsportcentrum Almere.

,,Het is fantastisch om dit mee te mogen maken. Door een lichtkunstenaar is in de concertzaal met licht en geluid een ring gevormd tot een Walhalla”, aldus de jonge talentvolle muzikant. ,,Ook al is het zwaar en intens, ik geniet met volle teugen. Door de corona miste ik erg de concerten. Geweldig dat het weer mag. Ik word er zelfs emotioneel van.”

Quote Ik bespeel ook nog altijd de hoorn bij de Harmonie in Lage Mierde

Samen muziek maken is het mooiste dat er bestaat, volgens Tobias. Hij laat zijn geboortedorp niet in de steek. ,,Ik bespeel ook nog altijd de hoorn bij de Harmonie in Lage Mierde.” Soms neemt Tobias zelfs een repetitie over. Er is vertrouwen in de jonge muzikant. De mensen zijn trots op het talent van hun dorpsgenoot die het ver heeft geschopt in de klassieke muziekwereld. ,,Zo vinden mijn vrienden het ook supergaaf dat ik voor mijn passie ga. Ik word bij mijn ontwikkeling enorm gestimuleerd en gesteund door mijn ouders. Daar ben ik dankbaar voor. Van mijn oma kreeg ik zes jaar geleden mijn eerste eigen hoorn cadeau.”

Zijn liefde voor het koperblaasinstrument begon eigenlijk met de cursus AMV op de basisschool. Zijn zus speelde hobo en op 9-jarige leeftijd ging Tobias voor de hoorn. Hij kreeg toen al alle lof van de jury’s toegespeeld. ,,Hoorn vind ik een gaaf instrument. Iedere keer weer zie ik er een nieuwe uitdaging in. Je bent nooit klaar door de vele mogelijkheden.”

Na de concertreeks in Almere gaat Tobias zich voorbereiden voor een concert op 4 september op Landgoed De Utrecht in Esbeek. ,,Hier ga ik het derde deel van het derde hoornconcert van Mozart spelen begeleid door het AKO van jong talentafdeling van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ik hoop het publiek te vermaken met klassieke muziek die op een toegankelijk wijze wordt gepresenteerd.”

Tobias heeft nog één studiejaar te gaan. Een spannend jaar, want dan wordt duidelijk of hij kans maakt op een baan in de concertwereld. ,,Daar doe ik alles voor, want dat is mijn allergrootste wens. Ondertussen geniet ik met volle teugen van al het moois dat ik mag meemaken.”