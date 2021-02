Toch een winnaar in Pieregat, online dan

Met zeventien deelnemers waren de organisatoren Esther Stappers en Pepijn Caers dik tevreden. Stappers: ,,Het is zelfs een record voor onze jaarlijkse Pieretocht. We hebben de Stinselnaren gevraagd om een wagen of act te bouwen en hierbij hun creativiteit te gebruiken. Het was de bedoeling dat er uiteindelijk een foto van gemaakt werd en deze mocht ingezonden worden. En wat heeft iedereen zich ingezet. We hebben veel creativiteit in het dorp. Super.”