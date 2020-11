Toch geen hoogspanningsstation bij A58 in Oirschot

Dat besluit is goed nieuws voor de omwonenden en de verdedigers van het Oirschotse erfgoed, die fel ageerden tegen de plannen. Zij meenden dat het cultuurhistorisch waardevolle gebied rond processiepark De Heilige Eik en landgoed Baest aangetast zou worden door het station en vreesden voor overlast, bijvoorbeeld van geluid.

In de voorbije maanden bleek dat ook de fracties in de gemeenteraad op zijn minst twijfels hadden bij de locatie. Het college heeft geconcludeerd dat het draagvlak ontbreekt.

Hoogspanningskabels verdwijnen onder de grond

De bouw van het stroomstation bij Proosbroekweg en Groenewoud maakt deel uit van een breder project. De hoogspanningsdraden tussen Tilburg-Noord en Best, die nu nog deels door de dorpskernen lopen, worden vernieuwd en verdwijnen onder de grond. Dat gebeurt op een andere plek; ten zuiden van de A58, parallel aan de snelweg.

Volledig scherm Een tekening van het hoogspanningsstation, zoals dat volgens de plannen had moeten verrijzen onder de A58 bij Oirschot. © Tennet

Gevolg daarvan is dat op dezelfde hoogte een nieuw koppelstation moet komen, als vervanging van het huidige station aan de Gijzelaar. In het nieuwe bestemmingsplan werd echter ook al rekening gehouden met een uitbouw naar een volwaardig hoogspanningsstation in de toekomst. Iedereen hield er rekening mee dat zo’n groter station er snel zou komen, gezien de groeiende vraag naar capaciteit door de aanleg van zonneweides en windmolenparken.

Door ingreep kan rest project doorgaan, aldus college

Het college heeft die uitbouw nu onmogelijk gemaakt. Daarmee kan de rest van het project wel gewoon doorgaan, zegt Oirschots wethouder Piet Machielsen. ,,De kans was groot dat het anders tot een Raad van State-zaak was gekomen, met mogelijk veel vertraging voor het ondergronds brengen van de kabels, wat zo belangrijk is voor heel Brabant. Dat willen we voorkomen. We hebben er daarom voor gekozen om het hoogspanningsstation uit het bestemmingsplan te halen en alleen het koppelpunt mogelijk te maken.”

Dat koppelstation beslaat slechts 50 bij 50 meter, vele malen kleiner dan een hoogspanningsstation met een bouwvlak van tweeëneenhalve hectare.

Volledig scherm Omwonenden bij de plek bij de Proosbroekweg en Groenewoud waar het station gebouwd zou worden. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De gemeente komt op de plannen terug terwijl de bestemmingsplanprocedure al vergevorderd is. De behoefte aan een hoogspanningsstation in de Kempen wordt er ondertussen niet minder om. Machielsen: ,,Die zoektocht pakken we samen met de regio op, bijvoorbeeld in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Achteraf kun je zeggen dat we als gemeente te snel hebben ingezoemd op een locatie. We moeten dit meer regionaal bekijken.”