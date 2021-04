Toch geluidsonderzoek nodig naar mogelijke geluidsoverlast van nieuw horecapaviljoen Gat van Waalre

Brabantse Volt-lei­der Laurens Dassen beleeft bizar debuut in Tweede Kamer: 'Had nóg scherper kunnen zijn’

2 april DEN HAAG - Hij lag pas om 4.30 uur in bed, na een ‘bizarre, spannende en hectische’ eerste dag in de Tweede Kamer. Oud-Knegselnaar Laurens Dassen had zich zijn eerste dag als kersvers Kamerlid voor Volt heel anders voorgesteld. ,,Maar toch was het ook heel leerzaam.”