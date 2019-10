Toch perspectief Beerse scholen; alternatief dekkingsplan wordt onderzocht

De gemeenteraad van Oirschot vergaderde dinsdagavond over de begroting voor de jaren 2020 en verder. Daarin zat maar één 'brandbaar' onderwerp: het integraal kindcentrum (IKC) op De Klep waar al zo lang over gesproken wordt.

Hoewel iedereen dat plan in principe steunt, leek het door de financiële beperkingen op de (hele) lange baan te worden geschoven; minimaal tien jaar en waarschijnlijk langer. Maar in de voorbije weken is toch beweging ontstaan, waardoor het mogelijk al iets eerder kan. Ad van Gestel, penningmeester van Beerse Boys, planeconoom en bekend met gemeentelijke financiën, is aan het rekenen geslagen en komt met nieuwe inzichten. Daardoor zou de structurele last - het bedrag dat jaarlijks in de begroting moet worden opgenomen- beduidend lager uitvallen.