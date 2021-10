Toegankelijke ommetje Eersel geopend: ‘Zorgen dat iedereen mee kan doen op een gelijkwaardige manier’

Nieuwe geldauto­maat vóór de Plus Eersel

18:43 EERSEL - De firma Geldmaat plaatst op dinsdag 19 oktober een geldautomaat op het parkeerterrein vóór de Plus in Eersel. Er is dus groen licht gekomen voor de nieuwe pinlocatie, waar Ard van de Huijgevoort van de Plussupermarkt in Eersel bezwaar tegen had ingediend.