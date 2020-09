Toegenomen besmettingen in Bergeijk en Eersel mogelijk te herleiden naar zorg -en onderwijssector

Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners is in de afgelopen twee weken relatief het sterkst toegenomen in de gemeenten Bergeijk (246 per 100.000 inwoners) en Eersel (134 per 100.000 inwoners). ,,Er wordt nader onderzoek gedaan naar de relaties tussen de casussen, onder meer in onderwijs en zorg setting,” zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Daarna wordt gekeken of eventueel lokale maatregelen nodig zijn.”

Komende vrijdag worden mogelijk al extra maatregelen aangekondigd voor regio’s waar het aantal besmettingen hard oploopt. Op die dag is er ook een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Het aantal besmettingen in Bergeijk is zo hoog dat de burgemeester van de gemeente dinsdag een brief aan de inwoners heeft geschreven waarin ze haar zorgen uit. ,,Ik werd onaangenaam verrast met de cijfers van de GGD dat het aantal besmettingen in Bergeijk in rap tempo aan het oplopen is. En dan moet de winter nog beginnen!”

Andere Brabantse uitschieters

Ook een tweede Kempengemeente heeft in Brabant relatief wat besmettingen: in Eersel testten 26 mensen in twee weken tijd positief. Dat zijn er 134,6 per 100.000 inwoners. Goirle heeft er 30; 125,5 per 100.000. En 199 Tilburgers testten positief: 90,5 mensen per 100.000 inwoners. Eindhoven telde 150 coronapatiënten, wat neerkomt op 64 mensen per 100.000 inwoners. In West-Brabant werden verhoudingsgewijs weinig besmettingen geconstateerd. Alleen Oosterhout (34 mensen, 60,7 per 100.000 inwoners) en Alphen-Chaam (7, 68,6 per 100.000) steken er bovenuit.

Gekeken naar het aantal inwoners heeft Brabant lang niet meer de meeste besmettingen van Nederland. Het zijn er nu 743, wat neerkomt op 29 per 100.000 inwoners, waarmee onze provincie na respectievelijk Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Groningen en Gelderland op de zevende plaats staat.

De volledige kaart met het aantal coronabesmettingen per gemeente in de afgelopen twee weken zie je hier:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.