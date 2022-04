Toezicht en handhaving komt handjes tekort, dure ingehuurde krachten kosten ton teveel

DE KEMPEN - De gezamenlijke afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de Kempengemeenten kampt met een personeelstekort. Daardoor zijn in 2021 veel externe medewerkers ingehuurd, wat tot een tekort van 100.000 euro heeft geleid op de jaarrekening.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de afdeling, een samenwerking van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De afdeling heeft een bezetting van 45,7 fte, maar had een groot personeelsverloop afgelopen jaar. Zeven medewerkers vertrokken in 2021 en in de maanden januari tot en met maart 2022 nog eens drie medewerkers.

‘Openstaande vacatures zijn steeds moeilijker tot niet invulbaar en het aantal ingehuurde medewerkers is niet eerder zo groot geweest’, vermeldt het jaarverslag. Dit is te merken aan het financiële resultaat.

‘De tarieven voor inhuur schieten in deze krappe markt flink omhoog en met de nodige uren aan inhuur, gaat het helaas hard met de kosten’. Na in 2020 met een klein positief saldo te hebben afgesloten, is er dit jaar sprake van een negatief saldo van bijna 100.000 euro.

Het ziekteverzuim is met 3,2 procent (exclusief zwangerschapsverlof) nog steeds laag te noemen, maar wel ruim een procent hoger dan in 2020 (2,05 procent).

Boa’s buitengebied

De vier Kempengemeenten kampen met een structureel overlastprobleem in hun natuurgebieden. Het gaat dan om wildcrossers in personenwagens en jeeps, quads, (cross-)motoren en kooibuggy’s. Ook is steeds meer sprake van (drugs-)afvaldumpingen, vandalisme, loslopende honden en stropen. Met meer handhaving zou deze overlast aangepakt kunnen worden, volgens VTH.

‘Op dit moment hebben alleen de gemeenten Oirschot en Bladel structureel handhaving in hun natuurgebieden. VTH beschikt alleen over boa’s die niet bevoegd zijn om de problematiek in de natuurgebieden aan te pakken’.

‘Dat betekent niet dat de afdeling VTH geen actie onderneemt. Vooral in samenwerking met andere organisaties, zoals Samen Sterk in Brabant (SSiB) en het Expertteam Crossen, wordt geprobeerd het probleem zoveel mogelijk in te dammen’.

De gemeente Eersel is bezig om ook handhaving in natuurgebieden mogelijk te maken.

Veel werk verricht

Desondanks zijn door de afdeling ongeveer 4 procent meer zaken afgehandeld door vooraf was gepland, volgens VTH. Vooral aanvragen omgevingsvergunningen en vooroverleg zorgden opnieuw voor een forse klus, maar: ‘De doorlooptijden zijn nagenoeg gelijk gebleven’.

Het aantal vergunningen en meldingen voor evenementen is door COVID-19 opnieuw fors minder dan was voorzien. ‘De telkens veranderende noodverordeningen maakte het gestructureerd werken binnen dit vakgebied soms vrijwel onmogelijk’.

Minder ammoniak, geur en fijnstof

‘Vergunningverlening en -intrekkingen hebben in alle vier de gemeenten bijgedragen aan een afname van de milieubelasting. Er is een afname van de emissies van ammoniak, geur en fijnstof. Ook het aantal dieren en het aantal veehouderijbedrijven is afgenomen’.

Er is een inschatting gemaakt van het aantal te voeren juridische procedures (geschat was 365 stuks bezwaar, beroep en handhaving). Dat werd iets meer: er zijn in 2021 395 procedures gevoerd.

Klachten

VTH noemt de al jaren aanhoudende grote toename van het aantal meldingen en klachten en het daarmee gepaard gaande capaciteitsbeslag voor de toekomst ‘enigszins zorgelijk’.

‘Via klachtenlijnen en de gemeentelijke websites wordt de burger welhaast uitgenodigd om de gemeente deelgenoot te maken van zijn bevindingen en ongenoegen. Op zichzelf goed om te zien dat de gemeenten gevonden worden, maar de consequentie is dat hier in verhouding een groot deel van de beschikbare uren aan op gaat’.