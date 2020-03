Tom Maas uit Casteren was de man van stoffen en van Indië

NecrologieCASTEREN - In Casteren overleed maandag 24 maart Tom Maas op 95-jarige leeftijd. Hij was in dit dorp erg bekend omdat hij er vele jaren samen met zijn vrouw een kleding- en stoffenwinkel had.

Het was er één van de weinige winkeltjes die het dorp rijk was. Maas verkocht ook veel kleding aan de deur: vooral bij de boeren in de omgeving was hij een graag geziene verkoper.

Vreemde nieuwe wereld

Maar Maas was ook één van de vele Indië-veteranen. Het leverde hem veel herinneringen op waar hij lang mee worstelde. Opgekomen voor zijn nummer, ging hij samen met veel andere jongemannen een voor hem vreemde nieuwe wereld binnen om er dingen te doen die ze zelf niet begrepen.

Hij zat er een keer met een groep zes weken opgesloten in een omsingeling. Maar het meest worstelde hij met één moment, waarbij enkele kameraden het leven lieten en waarbij hij zelf maar ternauwernood kon ontsnappen. Toen hij vele jaren later voor het eerst weer een reis naar Indië maakte, kwam Maas bij toeval een van zijn belagers van toen tegen. Het werd een beladen ontmoeting, maar uiteindelijk sloten ze elkaar in de armen.

Geschiedenisles

Het zorgde er mede voor dat hij dit oorlogsverleden een plekje kon geven en gaandeweg begon hij er ook meer over te vertellen. Op de basisschool in Casteren zijn z'n ervaringen een onderdeel van de geschiedenisles over die periode en bij museum ,,De bewogen jaren” in Hooge Mierde zijn z'n ervaringen terug te vinden in een eigen hoekje.

Maas was tot op hoge leeftijd erg vitaal, hij reed nog auto en ontmoette wekelijks veel mensen in zijn directe omgeving. Ook de contacten met zijn maten uit de Indië-tijd werden warm gehouden, al werd dat kringetje steeds kleiner. Hij was blij dat hij onlangs zijn eerste achterkleinzoon in zijn armen kon sluiten.

In eigen kring

Maas overleed na een kort ziekbed. Afscheid nemen was daarbij moeilijk, omdat veel familieleden-waaronder zijn eigen vrouw- ook het coronavirus onder de leden hebben.

De begrafenis, zaterdag op het kerkhof in Casteren, is daarom ook geheel in eigen kring. Als eerbetoon aan een veteraan waar afscheid van wordt genomen wordt er -op gepaste afstand van elkaar- ,,The Last Post” gespeeld.