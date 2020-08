Ton Hoeks was fanatiek voor Hapert

Hoeks is geboren en getogen in Hapert en was in het dagelijks leven onder andere vrachtwagenchauffeur. Hij is meer dan dertig jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer. In 2002 mocht hij daarvoor uit handen van burgemeester Grem een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Daarnaast was hij bijna twintig jaar bestuurslid van de Hapertse carnavalsvereniging de Pintewippers. Hij was drie keer carnavalsprins. Hij was vele jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse boerenmert en het daaraan destijds gekoppelde muzikale Goud van Oud. ,, Maar vooral was hij, samen met Piet Wouters, initiator en vele jaren het gezicht van de prestigieuze Kempenoptocht", zegt Johan van de Ven van de Pintenwippeers. ,,Ton was bij alle activiteiten nadrukkelijk en vooral plezierig aanwezig. Je kon niet om hem heen.”

Voor zijn grote inzet ontving hij de Hoogste Onderscheiding van Verdiensten. ,,Zijn onuitputtelijke ideeën en aanstekelijk enthousiasme kenmerkten hem", vervolgt Van de Ven. ,,Hij stortte zich op de hem kenmerkende wijze met volle passie en overgave op het uitbouwen van de kerststal.”

Mooie plek

Bij het 33-jarig bestaan van de Pintewippers in 1994 schonk de vereniging een kerststal aan het dorp. Hoeks trok er met enkele vrienden op uit in de Nederlandse en Belgische Kempen om te kijken hoe ze Hapert de mooiste stal konden geven. Nog steeds is de Hapertse kerststal een mooie plek voor Hapertenaren om met kerst bij elkaar te komen. Hoeks was er trots op dat sommige toeristen speciaal bij Landal Het Vennenbos kwamen overnachten om in december de kerststal in Hapert te bezoeken.

Als Ton Hoeks zich inzette voor de goede zaak, gaf hij zich voor meer dan honderd procent. Hij deed alles om van positieve betekenis te zijn voor Hapert en werd daar ook voor gewaardeerd. Sommigen hadden wel eens moeite met zijn tomeloze energie en inzet. Hoeks wilde graag veel doen voor Hapert en kon daar wel eens erg fanatiek in zijn. Hij was ook een manusje van alles die er geen moeite mee had om aan te pakken.

Lid van de Haoperse Gaopers

Hoeks is, ondanks dat hij vele jaren ziek is geweest, positief gebleven over zijn leven. Tot het laatst zette hij zich in voor de gemeenschap. Drie jaar geleden werd hij opgenomen in het genootschap van de ‘Haoperse Gaopers’. Hij was erg trots dat hij daar deel van mocht uitmaken.

Hoeks laat een echtgenoot, twee dochters en een zoon achter. Gezien de maatregelen rond corona vindt het afscheid van Ton Hoeks zaterdagmorgen in beperkte kring in Hapert plaats.