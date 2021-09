Toneelstuk ‘Iets met boeren’ moet discussie op gang brengen

Beeld van boer gekanteld

,,Sinds het moment dat we aan het oefenen zijn, is mijn beeld van de boer al gekanteld,” zegt Ad Borremans, die vanuit het NRT zijn bijdrage levert. ,,Ik ben zelf geen boerenzoon, maar spreek wel veel boeren in mijn omgeving. Ik hoor dan over de problemen met ammoniakrechten en de dieronvriendelijkheid die hen vaak verweten wordt. In het stuk wat we spelen wordt de beeldvorming daarover flink uitgemeten. Dan speelt iemand de rol van de bank en dan lopen de rillingen over mijn rug. Ik hoop dan ook echt dat dit stuk bijdraagt aan het gesprek over de problematiek van de boeren, en dat het meer begrip oplevert.”