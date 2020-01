Toneelvoorstelling ‘Iets met boeren’ in Hooge Mierde toont aan hoe schrijnend de boer is

Er ligt een rumoerig jaar achter ons. Het platteland kwam in opstand. Niet eerder trokken zoveel boeren uit het hele land zo van leer. Food Up! Brabant, een organisatie die zich bezighoudt met vernieuwing van het voedselsysteem, nodigde twee Brabantse gemeenten uit voor een pilot in de vorm van een theatervoorstelling ,,We kozen voor Reusel-De Mierden en Sint-Anthonis omdat in deze gemeenten al een beweging is ontstaan om meer begrip te vragen voor de situatie van de boer. Zij zijn de koplopers in deze vernieuwingsdrang'', zo verklaart Marcel Webster zondagmiddag de keuze in Hooge Mierde.