Tonpraatster Iveke van Gerven voelt zich thuis in een mannenwereld: ‘Als vrouw kom je er beter mee weg’

EERSEL - Vroeger was de Eerselse Iveke van Gerven heel verlegen, maar op 7 januari zijn talloze ogen op haar gericht als ze in de finale staat van het Brabants Kampioenschap Tonproaten.

Als vrachtwagenchauffeuse Dafne Diesel of in het dikmaakpak van Mien Billekes Jeuken loopt Iveke van Gerven soms haar huis in Eersel schoon te maken. Ze kleedt zich zo om in de rol van haar typetjes te komen.

Mimiek en manier van lopen

,,In de ton moet je ze overtuigend kunnen spelen. Mensen moeten niet jou zien, maar het typetje”, legt Van Gerven uit waarom ze dat doet. ,,Natuurlijk moet je je tekst kennen, maar het spel is zeker zo belangrijk. Het zit in kleine dingetjes als houding, mimiek, manier van lopen en gedrag.” De tekst oefent ze als ze met haar honden Lana en Yke gaat wandelen of als ze aan het fietsen is.

Met Dafne Diesel is ze erin geslaagd om zowel het spel als de tekst goed over te brengen, want op 7 januari debuteert ze in de finale van het Brabants Kampioenschap Tonproaten 2022 in Valkenswaard. Ze is de enige vrouw onder de acht finalisten. ,,Het is een mannenwereld, maar ik voel me er prima thuis. Je kunt ook meer zeggen als vrouw. Bij een man is het dan plat of grof, maar als vrouw kom je er beter mee weg.”

Voor het eerst in de ton

In 2004 stond Van Gerven in haar geboortedorp Esbeek voor het eerst in de ton. ,,Ik wilde het een keer proberen en vond het hartstikke leuk.” Haar optredens beperkten zich lange tijd tot de omliggende dorpen. Totdat collega-tonprater Peter van der Maas vroeg of ze het goed vond als hij haar naam liet vallen. ,,Dat is een jaar of vier, vijf geleden. Toen is het balletje steeds meer gaan rollen.”

Quote Als ik een spreek­beurt moest houden dan kon ik daar weken niet van slapen Iveke van Gerven

Ze treedt inmiddels op in grote en kleine zalen, terwijl ze vroeger heel verlegen was. ,,Als ik een spreekbeurt moest houden dan kon ik daar weken niet van slapen. Nog steeds sta ik niet graag op de voorgrond, maar in de ton sta je als typetje. Dat is anders.”

Carnavalsgezin

In Esbeek is de liefde voor het carnaval ontstaan. ,,Vanaf het moment dat ik kon lopen, liep ik al in de optocht mee. We waren een carnavalsgezin, maar dan wel het type van het feesten en de optocht.”

Quote Op de gekste momenten krijg ik een ingeving Iveke van Gerven

De interesse in het tonpraten kwam pas later. Overal kan ze inspiratie opdoen voor typetjes of teksten. Het idee voor Dafne Diesel ontstond toen Van Gerven na een optreden terug naar huis reed en een vrachtwagen zag. ,,Op de gekste momenten krijg ik een ingeving op straat, social media, op een feestje, in de supermarkt. Het hoeft geen grap te zijn, maar het kan ook iets zijn uit het dagelijks leven. Dat schrijf ik op in een schriftje.”

Vijftig optredens

In een normaal seizoen heeft van Gerven, die via Lage Mierde in Eersel terecht kwam, zo’n vijftig optredens. ,,Het maakt niet uit of ik in een grote of kleine zaal sta. Het mooiste is als het publiek helemaal los gaat. In een bejaardenhuis zijn de reacties minder uitbundig, maar is het speciaal als je na afloop wordt vastgepakt en ze je laten weten dat ze hebben genoten.”

Dit seizoen zijn al diverse optredens vanwege de coronamaatregelen afgelast. De eerstvolgende die nog wel in de agenda staat is het Brabants Kampioenschap. Voor de debutant zit de spanning er vooral in of het doorgaat. Van haar buut ligt ze niet wakker. ,,Ik wil mezelf geen druk opleggen. Laat mij maar onbevangen spelen. Als het publiek en ik genieten dan is het geslaagd.”