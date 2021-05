Toon Willems uit Hoogeloon (1935-2021), bekend van zijn taxi’s én zijn hoed

In 1954 begon Toon Willems als zelfstandig ondernemer. De Favoriet was de naam van zijn schoenenwinkel. Daarnaast had hij een tentenverhuurbedrijf tot hij in 1965 het taxibedrijf van zijn moeder overnam. Zijn eigen Ford Taunus ruilde hij tegen de Ford Anglia van moeder en daarmee was de overname bezegeld. In de beginjaren haalde Willems voor de ANWB in het buitenland gestrande auto’s terug naar Nederland. Later verzorgde het bedrijf vooral vervoer voor de regionale ziekenfondsen. Vanaf het moment dat de zonen Geert-Jan, Rob en Marc als chauffeurs werden ingezet, begon het taxibedrijf sterk te groeien. ,,Dat zijn de goedkoopste krachten en ze weten overal de weg’’, zo liet Willems zich ooit ontvallen.