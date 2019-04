Topsquash terwijl DPD-pakketjes voorbij komen

OIRSCHOT - Wereldtop squash aanwezig bij prestigieus toernooi in nieuwe distributiecentrum van DPD in Oirschot.

Er wordt al regelmatig een mobiele baan gestationeerd in Grand Central Station in New York en ook de Egyptische piramides zijn soms het sfeervolle decor van een squashtoernooi. ,,Nu kunnen we een draaiende distributiehal toevoegen aan het rijtje bijzondere locaties”, zegt Tom Lucas met een glimlach. ,,Dat is het voordeel van deze sport; je kunt de baan in principe overal opbouwen.”

Lucas is toernooidirecteur van het DPD Open. Deze week zijn vrijwel alle internationale squashtoppers bijeen in de nieuwe hallen van pakketvervoerder DPD op bedrijventerrein Westfields in Oirschot. De logistieke ‘hub’ wordt donderdag officieel geopend. Om dat feest extra cachet te geven, haalde DPD het prestigieuze squashtoernooi binnen. ,,Met dit distributiecentrum horen we straks tot de internationale top, we zochten voor de opening iets spectaculairs dat ook van wereldniveau was”, vertelt DPD-directeur Eric Dietz.

Een squashtoernooi lijkt dan niet voor de hand te liggen, maar dat geldt niet voor Dietz. Hij squasht zelf ook. ,,Wel fanatiek, niet goed”, zegt hij er snel bij. De voorbije jaren heeft DPD zich opgeworpen als de belangrijkste sponsor van de squashsport in Nederland. DPD heeft zijn naam verbonden aan de eredivisie, Nederlandse kampioenschappen en het opleiden van jeugd.

Het is voor het eerst sinds 8 jaar dat Nederland weer gastheer is van zo’n groot toptoernooi. In 2011 werd het WK in Rotterdam gehouden, sindsdien bleef het akelig stil. In Oirschot bedraagt het prijzengeld liefst 212.000 dollar en daarmee is de DPD Open dit jaar het op-een-na grootste toernooi in Europa. ,,Hier gaat mijn sporthart heel hard van kloppen”, zegt Lucas.

In enkele dagen is in een hoek van de immense hallen tussen de Eindhovensedijk en de A58 een glazen baan opgebouwd. Op de tribunes is nu plaats voor 475 mensen, vanaf de kwartfinales in het weekend wordt de capaciteit opgehoogd naar 1660. Ondertussen draait de fabriek gewoon door. Als de toeschouwers omhoog kijken, zien ze de pakketjes op de lopende band voorbij komen.