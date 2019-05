Tot bloedens toe: terroruil valt meerdere mensen aan op fietspad in Knegsel

De vogeldeskundige ontdekte dit weekend via Facebook een bericht over een terrorvogel die een nietsvermoedende fietsster uit Bladel ‘s avonds had belaagd op het kruispunt van de Vessemseweg met de Molenvelden. Het is een gebied waar veel scholieren doorheen fietsen op weg naar de middelbare school. Ook andere mensen zouden op dezelfde plek zijn aangevallen, zo blijkt uit reacties op Facebook.