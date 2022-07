Totaalfestival in Bladel pakt de draad weer op en gaat terug naar de basis

Toen afgelopen vrijdag de eerste tentjes en podia hun plek weer kregen op het festivalterrein, voelde voorzitter Maud Jansen dat het goed zat: ,,Het was even onwennig. We moesten even uit onze winterslaap komen. Hoe was het ook al weer? Maar iedereen heeft er zin in. Dat merken we nu al bij de vrijwilligers. Dat komt bij de bezoekers ook wel goed.”

Het waren lastige jaren. In 2020 was het al snel duidelijk, dat het festival niet door kon gaan. Een jaar later bleef er lang twijfel: ,,Het was met pijn in het hart, maar we konden niet de kwaliteit bieden, die we wilden. Het moest wel een volwaardig feest zijn.”

Sterke basis

De organisatie van het Bladelse zomerfeest leunt daarvoor op een lange historie en een sterke basis. De eerste editie was in 1978. Een groep jongeren organiseerde op de Markt een Bladels versie van de Gentse Feesten. Vijfenveertig jaar later is De Egyptische Poort het festivalterrein geworden. De opzet is hetzelfde gebleven.

Dat betekent volgens Maud Jansen een gevarieerd programma voor een gevarieerd publiek. Muziek is de hoofdmoot. Daarnaast is er ruimte voor theater- en dansvoorstellingen. Er zijn workshops. En voor jonge kinderen speciale optredens. Nieuw is de skateramp waar de wat oudere jeugd een eigen plekje kan vinden.

,,Terug naar de basis”, beschrijft Jansen de opzet na twee lege jaren. ,,De tierlantijnen komen vanzelf wel”, is haar ervaring. Er is dit jaar gekozen voor één ‘mainstage’, aangevuld met een aantal kleine nevenpodia voor de wat intiemere acts. In het nabije bosje wordt een dj-stage ingericht.

Power To The Pipo

Dit jaar zijn er geen muzikale thema-avonden. ,,Elke dag hebben we een mooie mix van stijlen en werken we naar een sterke finale”, zegt de voorzitter. Grote verwachtingen heeft ze van jazzfunkband ‘Power To The Pipo’, die de zaterdagavond afsluit. De krachtige blazerssectie wordt voor de gelegenheid ondersteund door de Bladelse drummer Luuk Adams.

Van oudsher staat het Totaalfestival bekend om de goedgevulde catering. ,,Verrassende bieren, wijnarrangementen en lekkere hapjes”, aldus Jansen. ,,Betaalbaar. Alles wordt duurder, maar wij hebben geen stadse prijzen.”

Vanavond (dinsdag) gaat het Totaalfestival om 19 .00 uur van start met een speciale openingsact. Tot en met zondag 31 juli is het festivalterrein geopend. De entree is gratis. Het volledige programma staat op totaalfestival.nl