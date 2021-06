Totaaltheater biedt optredens in Bladelse tuinen: ‘Hoe tof dat dat weer kan’

BLADEL - Het was een gokje, maar de respons verraste Sem van den Borne (38) uit Bladel en Marsha Damen (32) uit Eindhoven toch nog. Voor de optredens voor hun Tuintotaaltheater zochten ze ruime tuinen in Bladel. ,,Het is grappig te zien dat dat dus werkt", zegt Van den Borne. ,,Cultuurminnend Bladel is daarvoor te vinden. Hoe leuk is dat wel niet?”

De twee runnen naast hun werk het theaterbureau Damen en de Heer. In coronatijd kwam daar weinig van terecht. Nu er weer wat kan, bedachten ze het Tuintotaaltheater. Dat zijn optredens van allerhande soort in Bladel. Wel was het zaak om speelplekken te vinden, maar dat bleek minder lastig dan gedacht. Het zoeken naar geschikte, ruime tuinen leverde snel genoeg op.

Op loopafstand van elkaar

Het Tuintotaaltheater werkt als volgt. Op 11 juli zijn er acht tuinen te bezoeken, op 18 juli ook. In elke tuin vinden vier culturele voorstellingen plaats van 25 minuten. Dat kan van alles zijn, van muziek tot comedy. De bedoeling is dat bezoekers van tuin naar tuin wandelen en maximaal vier voorstellingen bijwonen. De tuinen liggen op loopafstand van elkaar. Per voorstelling worden er maximaal 25 personen toegelaten. Een kaartje kost 17,50 euro en is via de site te bestellen.

Door corona kwam vrijwel alle cultuur stil te liggen, maar die periode gaf de twee wel de gelegenheid hun evenement goed voor te bereiden. ,,We merken dat alle artiesten zich erop verheugen dat ze weer aan de slag kunnen gaan", zegt Damen. Van den Borne: ,,We vinden het zelf ook tof dat er weer wat kan. Wie een voorstelling bijwoont, weet niet van tevoren wat het worden gaat. Zo houden we het een beetje spannend.”

Op zoek naar horeca

De twee moeten verder nog horeca regelen voor de voorstellingen. Daar hebben ze een vergunning voor. Om iemand te vinden die dat verzorgt blijkt minder makkelijk. ,,Je merkt dat de horeca om personeel verlegen zit. Ze hebben net genoeg of net niet genoeg personeel voor hun eigen terrassen. Laat staan dat ze nog een klus van ons erbij willen hebben", zegt Van den Borne. ,,Ze willen graag, maar hebben gewoonweg de mensen niet. Daar zijn we dus nog mee bezig.”